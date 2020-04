Den Undeel u Fëmmerten, déi hospitaliséiert musse ginn, ass vill méi kleng, wéi dat proportionell de Fall misst sinn, esou wëssenschaftlech Etüden.

Etüden aus Frankräich, China an den USA kommen zu der Konklusioun, dass Fëmmerte manner vum Coronavirus betraff sinn, wéi Leit, déi net fëmmen.

Wéi France-Inter mellt, hätt ënnert anerem eng grouss Etüd vum Pitié Salpêtrière-Spidol zu Paräis dëst elo bewisen. Och de weltwäit unerkannten Neurobiologist Jean-Pierre Changeux betount, dass nëmme ronn 5% vun de Persounen, déi infizéiert wieren, Fëmmerte wieren. Hei muss een awer bedenken, dass 25,4% vun de Fransouse fëmmen.

Och eng chinesesch Etüd, déi Enn Mäerz am "New England Journal of Medicine" eraus komm ass, weist, dass nëmme ronn 12,6% vun den Infizéierte fëmmen, och hei Leit ee wäit ënnert dem Taux, deen z'erwaarde wier. A China fëmme ronn 28% vun de Leit.

Grond wier iwwregens net den Tubak a sech, mä de Nikotin, dee preventiv géint Covid-19 wierke géif. Et gëtt ugeholl, dass den Nikotin de Virus drun hënnert, an d'Zellen ze kommen.

De Jean-Pierre Changeux dozou: "L'idée est que la nicotine interfèrerait avec l'attachement du coronavirus sur le récepteur de la nicotine, et puisse donc s'opposer à la propagation du virus".

5 fois moins de fumeurs qu’attendus chez les #COvid hospitalisés et vus en consultation à la Pitié-Salpêtrière🤔Pas de données sur la #vape🔎De nouvelles études sont nécessaires. La #nicotine suspectée, mais non prouvée responsable. N’oublions pas le tabac 🚬tue plus que COvid😱 pic.twitter.com/0GEfkTQLJi — Pr . B Dautzenberg (@parissanstabac) April 20, 2020

Am Moment géif dann och scho mat Nikotin-Patchen experimentéiert ginn, dat u Patienten an um Gesondheetspersonal. Sou kéint een erausfannen, op dëst wierklech en Effekt hätt.



Et bleift awer z'ënnersträichen, dass dëst op kee Fall en Appell ass, fir unzefänke mat fëmmen. Et stierwen ëmmer nach méi Leit un de Suitte vum Fëmmen, wéi un der Longekrankheet. All Joer stierwe ronn 7 Millioune Leit weltwäit un de Konsequenze vum Tubak.

La nicotine est tolérée chez les fumeurs a 21 mg et+. La nicotine est toxique chez les non-fumeurs qui vomissent après 0,5 mg d’une cigarette😱Les données scientifiques actuelles sur le #Covid ne JUSTIFIENT PAS l’utilisation incontrôlée de nicotine chez NF https://t.co/h9W9jWzyCn — Pr . B Dautzenberg (@parissanstabac) April 20, 2020

Mëtt Abrëll gouf dann och vun der WHO gemellt, dass Alkohol net géif hëllefen, fir de Virus ofstierwen ze loossen, dee sech am Mënsch festgesat huet. Hei de Statement vun der WHO.