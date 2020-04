E Méindeg huet de Flughafe-Chef Engelbert Lütke Daldrup bekannt ginn, datt den TÜV säin Accord a puncto Sécherheetsoploen um Terminal ginn huet.

Den 31. Oktober soll et esou wäit sinn: nieft Berlin-Schönefeld an Tegel sollen 2020 och Fligeren op den neie Piste vum Fluchhafe Berlin Brandenburg landen. Wéi et vum Lütke Daldrup heescht, wier d'Ouverture am Oktober an dréchenen Dicher. Zanter 2011 léisst deen Dag op sech waarden.

6 Delaien hu bis ewell missen ofgesot ginn. Et gi verschidde Grënn, wisou de Fluchhafe Berlin Brandenburg net wéi geplangt 2011 opgemaach huet. Dorënner d'Faillite vun enger Firma, déi de ganze Projet geplangt huet, Manktem beim Brandschutz, ze wéineg Kapazitéiten am Check-in-Beräich a Problemer bei der Belëftung. Och a puncto Personal goufen et ëmmer nees Changementer. De fréiere Gerant Rainer Schwarz gouf vum Hartmut Mehdorn ofgeléist, dee vum Karsten Mühlenfeld an deen 2017 vum Chef Engelbert Lütke Daldrup.

D'Planifikatioun vum BER huet 1992 ugefaangen a sollt ufanks 2 Milliarden Euro kaschten. Dëse Budget gouf beim sougenannte "Panne-Fluchhafen" awer däitlech iwwerschratt. No iwwer 10 Joer Bauzäit läit de Käschtepunkt bei ronn 7,1 Milliarden Euro, mellt ntv.

Wat geschitt mat Tegel?

Wéi de Finanzsenator Matthias Kollatz zejoert matgedeelt hat, ass e parallelle Fluchbetrib fir Tegel an de BER net virgesinn. No den éischten 2 bis 3 Woche soll de kommerzielle Betrib op dem éischte vu béiden agestallt ginn.