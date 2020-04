Wéi d'Bild-Zeitung schreift, soll en Dënschdeg offiziell matgedeelt ginn, dass déi weltbekannte Kiermes dëst Joer net wäert stattfannen.

All Joers op en Neits fänkt d'Oktoberfest den zweete Weekend am August un an zielt méi wéi 1,4 Millioune Gäscht.

E Mëttwoch gouf vun der Bundeskanzlerin Angela Merkel zesumme mat alle Ministerpresidenten entscheet, sämtlech gréisser Manifestatiounen an Däitschland bis den 31. August z'annuléieren.