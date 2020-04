Am RTL-Interview huet eis e Lëtzebuerger Internist erzielt, wéi d'Corona-Situatioun den Ament an der amerikanescher Milliounemetropol ass.

An den USA breet sech de Coronavirus weider aus. Mat knapp 800.000 confirméierte Fäll sinn d'USA weltwäit dat Land mat de meeschte Covid-19-Infizéierten. Méi wéi 42.000 Mënsche sinn antëscht um neie Virus gestuerwen. Déi meescht dovun am Bundesstaat New York. De Lëtzebuerger Thierry Rolling ass Internist an Infektiolog. Hie wunnt a schafft zanter engem Joer zu New York an huet eis an engem Interview seng Andréck vun der Plaz matgedeelt.

Andréck vu Washington vum Philip Crowther



An den USA bleift d'Situatioun op alle Fall ugespaant wéinst dem Coronavirus. Ënner Drock steet awer och de President. Den Donald Trump huet den Amerikaner e grousse wirtschaftleche Comeback versprach. De Philip Crowther huet eis erkläert, wéi d'Wäisst Haus u Retour an d'Normalitéit schafft, wéi eescht d'Manifestatioune géint d'Aschränkungen ze huele sinn, ob d'Pandemie den eenzege Grond ass a wisou den Donald Trump d'Immigratioun an den USA stoppe wëll.