Wärend dem Faaschtemount däerfen déi Gleeweg vu Sonnenopgank bis Sonnenënnergang net iessen an net drénken. Och net matten an der Corona-Pandemie.

Versammlungs- a Kontaktverbuet, de Coronavirus huet Suitte fir vill reliéis Evenementer, dat gëllt och fir déi islamesch Communautéit. An den hellege Stied Mekka a Medina, wou all Dag Millioune Moslemen openeentreffen, ass et zanter Woche roueg. Moscheeë sinn zou a bleiwen et och wärend dem Ramadan.

Vill Gleeweger wëllen un hirem Fest festhalen, och a Corona-Kris ass hinnen de Faaschtemount helleg. Dat si bis zu 18 Stonnen, wou ee soll enthalsam liewen, owes gëtt giess, gefeiert a gebiet. Zu normalen Zäiten. Dëst Joer ass et anescht.

Am Noen Osten gëtt et eng strikt Ausgangsspär an der Nuecht. An Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait, Tunesien a Marokko gouf dës souguer ausdrécklech verlängert.

Ronn 1,6 Milliarde Mosleme sinn theoretesch opgeruff, sech un de Ramadan an och un d'Reegelen ze halen. Wéi vill der et tatsächlech maachen, ass net genee gewosst. Hei am Land liewen tëscht 18.000 an 20.000 Moslemen.

D'Faaschten am Ramadan zielt als eng vun de 5 Saile vum Islam zu de Grondflichte vun de Gleewegen.

Schreiwes vum Centre Culturel Islamique - Luxembourg

Chers frères et sœurs en Islam,

Le comité du CCIL tient à vous informer que pour cause du Covid-19 et l’état de crise dans lequel nous nous trouvons au Grand-Duché du Luxembourg, nous ne pourrons pas pratiquer notre culte et nos adorations au sein des mosquées de la manière dont l’exige l’Islam dans les circonstances habituelles comme les prières, les conférences, les iftars etc…

Cette année on devra probablement passer le Ramadan à la maison et en famille proche, ce qui ne nous empêche pourtant pas de se rapprocher d’Allah avec nos adorations, (jeûne, prières, lectures du Coran, aumônes, contact téléphonique avec la famille etc…

Si les portes des mosquées resteront fermées, les portes de la miséricorde d’Allah restent toujours grandes ouvertes.

Nous invoquons Allah et l’implorons qu’il nous préserve tous durant cette épreuve et qu’il fasse qu’on en sorte comme des meilleurs croyants.

Amine

WHO gesäit keng Problemer

Grondsätzlech si krank Leit a Leit, déi reesen vun der Faaschteflicht am Ramadan ausgeschloss. Dass déi Gleeweg elo zu Corona-Zäiten faaschten, gesäit d'Weltgesondheetsorganisatioun als net problematesch:

"Gesond Mënsche sollten an der Lag sinn ze faaschten, wéi si et och virdru gemaach hunn. Et ginn zum aktuellen Zäitpunkt keng Etüden iwwert d'Faaschten an dem Risk vun enger Infektioun."