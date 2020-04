Iwwer 5.000 Neiinfektioune goufen an de leschte 24 Stonne a Russland gezielt. A Spuenien ware et der 4.200 an an der Belsch 933.

Wat d'Zuele vun den Doudesaffer ugeet, huet et grad d'Belsch a Spuenien uerg getraff. Bei eisen Nopere sinn 264 Leit dobäi komm, dat bei engem Total vu 6.262 Doudegen an 41.889. A Spuenien war et e Plus vu 435 op elo 21.717, bei 208.389 Infizéierten. Russland selwer huet 57 Doudeger méi, wéi nach den Dag virdrun a klëmmt domadder elo op iwwer 500 Affer bei 56.000 Kranken.

Opfälleg ass dann och nach Singapur. Hei läit een zwar weiderhi just bei 11 Doudesaffer, ma d'Zuel vun den Infizéierten ass ëm 1.016 eropgaangen a läit elo op iwwer 10.000.

Och a Mexiko sinn d'Zuelen alarmant. De leschten Dag koumen 729 Infizéierter dobäi, domadder läit een elo op 9.501. 145 Leit sinn déi leschte Stonne do gestuerwen, 857 am ganzen.

An den USA, wou leschten Zuelen no weltwäit déi meeschte Leit sech mam Virus infizéiert hunn, koumen der "just" 431 bei déi iwwer 819.000 dobäi. Gestuerwe si bis ewell 45.343 Leit um Virus, sech erholl hu sech bal 83.000.

Ma et ginn awer och Liichtblécker: An Däitschland zum Beispill hu sech aktuell bal 100.000 Leit vum Virus erholl, wat zwee Drëttel vun den Infizéierten ass an a China huet een déi lescht 24 Stonne just 30 Neiinfektioune gezielt.

Weltwäit da gekuckt ginn et aktuell iwwer 2,5 Millioune Fäll, bal 18.000 méi, wéi nach en Dënschdeg. Bal 179.000 Leit si bis ewell um Virus gestuerwen, wat e plus vun 1.100 an de leschte 24 Stonnen ass. Erholl hu sech ëm déi 700.000 Infizéierter.

Kuckt een eleng Europa, esou sinn bis ewell iwwer 110.000 Leit un de Suitte vum Virus gestuerwen, dat sinn 9 Prozent vun den 1,24 Milliounen Infizéierten. Déi meeschten Affer gouf et hei an Italien, mat bis ewell knapp 24.700 Doudegen.