Eleng zu Aden, enger grousser Stad am Süde vum Land, sinn 8 Leit ëmkomm. Zanter 2 Deeg kämpft Regioun scho mam Héichwaasser.

U sech gouf awer den Norde vum Land méi uerg vum Waasser getraff. Hei ginn nach 7 Leit vermësst an 85 goufe blesséiert. Zanter Woche reent et vill am äermste Land op der arabescher Hallefinsel.

Zu Aden wieren 10 Haiser komplett zerstéiert ginn, 90 weiderer schwéier beschiedegt. Aktuell wieren nach op d'mannst 35 Famillje vun de Waassermasse blockéiert an an hiren Haiser agespaart, esou e Responsabele vun der Regierung.

Dobäi kënnt och nach, datt een Ufank Abrëll den éischte Fall vum Coronavirus gemellt huet.