Den Donald Trump wëll d'Wirtschaft nees séier un d'Dréie kréien, mä kritiséiert awer och Lackerungen. Hie bremst souguer republikanesch Gouverneuren aus.

An Georgia wéilt een zum Beispill ze fréi méi streng Mesuren ophiewen. D'Sécherheet misst vir goen.

Beroder vum Trump warnen och virun enger zweeter Well am Hierscht. All d'Amerikaner solle sech dëst Joer och géint d'Gripp impfe loossen.