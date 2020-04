Aus vill Länner op der Welt kréie mer all Dag nei Zuelen a Statistiken zum Coronavirus. Ma net iwwerall op der Welt gi se d'selwecht gezielt.

Vu wéini u gëtt een als Coronafall gezielt? Muss ee positiv getest gi sinn, fir am Fall vum Doud och an d'Statistik vun de Coronavirus-Doudegen ze kommen? Jee nodeem, wou ee sech op der Welt befënnt, ginn dës Zuelen anescht gerecht a gezielt an esou sinn d'Statistike fir verschidde Länner däitlech méi héich wéi bei aneren.

Lëtzebuerg

Zu Lëtzebuerg zielt een als Corona-Doudegen, wann een un den direkte Suitte vum Virus gestuerwen ass. Dofir muss een awer net am Virfeld positiv op de Virus getest gi sinn, ma wann eng Persoun déi typesch Symptomer hat, fält si mat an dës Statistik. Eventuell Virerkrankunge gi bei den Doudesfäll net berécksiichtegt.

Änlech ass et bei den Zuele vun den Hospitalisatiounen. Hei gi souwuel Leit opgezielt, déi positiv op de Virus getest goufen, ma och déi, wou een dovunner ausgeet, datt si de Virus hunn. Leit also, déi déi typesch Symptomer hunn, wou awer nach keen Test gemaach gouf, respektiv d'Resultater nach net do sinn.

Leit, déi stierwen a wou keng Symptomer bekannt waren a keen Test gemaach gouf, falen net an d'Statistik vun de Corona-Doudegen eran. Obduktioune goufen zu Lëtzebuerg bis ewell nach keng gemaach, well d'Santé déi nach net ugefrot huet.

Belsch

Bei eisem klengsten Noper ginn och Verdachtsfäll als Corona-Fäll matgezielt. Esou, wann zum Beispill eng Persoun an engem Altersheem um Virus erkrankt war an et stierwen dono aner Leit an dësem Heem, déi Symptomer haten, ouni awer getest ginn ze sinn, ginn dës mat an d'Statistik geholl. Dëst féiert dozou, datt d'Belsch eng ganz héich Zuel vun Doudegen huet.

Als Erklärung heescht et, datt d'Regierung esou transparent wéi méiglech wollt sinn an een dowéinst och eventuell awer net confirméiert Corona-Doudeger mat an d'Statistik hëlt. Well dës Zuelen awer däitlech méi héich ausfale wéi bei all den Nopeschlänner, wëll een déi nei Doudesfäll anescht zielen.

Däitschland

An déi offiziell Zuele vum Robert-Koch-Institut falen all déi Doudeg, déi gestuerwe sinn an de Covid-19-Virus haten. Si maache keen Ënnerscheed, ob d'Leit aner Krankheeten haten oder ob de Coronavirus den Doud verursaacht huet oder just méi séier erbäigefouert huet. Zu Hamburg dogéint komme just Leit an d'Statistik, wou nogewise gëtt, datt de Virus fir den Doud vun der Persoun verantwortlech ass. Dobäi ginn et grouss Ënnerscheeder, dem Robert-Koch-Institut no sinn den 23. Abrëll zu Hamburg 14 Leit gestuerwen, eegenen Zuelen no mellt d'Stad der awer just 8.

Fir d'Autoritéiten zu Hamburg sinn d'Zuelen domadder an Däitschland ze héich a si fuerderen, datt d'Aart, wéi gezielt gëtt, soll iwwerschafft ginn. Och den RKI fuerdert en Iwwerschaffe vun den Zuelen, fir si leien dës bei eisem Noper awer ze niddereg, well ee vun enger grousser Donkelziffer muss ausgoen, well een dacks de Virus nom Doud net méi feststelle kann.

Vill gëtt och driwwer diskutéiert, ob d'Leit um Coronavirus oder mam Coronavirus gestuerwe sinn. De Virolog vun der Uni Bonn Hendrik Streeck fuerdert, datt ee Leit, déi souwisou un enger anerer Krankheet an noer Zukunft gestuerwe wieren, net mat an d'Statistik dierft mathuelen.

Frankräich

An den alldeeglechen Zuele vun eisen Nopere goufe laang Zäit just déi Doudeg aus de Spideeler publizéiert. Leit, déi doheem oder an Altersheemer gestuerwe sinn, goufen nogereecht. Dëst huet dann op verschiddenen Deeg dozou gefouert, datt d'Zuele vun den Affer enorm héich waren. Den 2. Abrëll zum Beispill hat d'Land 1.355 Covid-19-Doudeger gezielt. 884 dovunner waren awer Leit, déi an de Woche virdrun an Altersheemer gestuerwe waren, deen Dag awer eréischt public gemaach goufen.

Groussbritannien

Op der Insel resuméiert de Gesondheetsministère d'Zuele vum Gesondheetsdéngscht. Dobäi ass et schonn e puer mol zu Verzerrunge komm, d'Zuelen hunn also net 100 Prozenteg gestëmmt. Bei de Britten zielt u sech all Persoun, déi positiv op de Virus getest gouf a gestuerwen ass, als e Covid-19-Doudegen, och wa si un eppes anescht gestuerwe sinn. Et geet u sech duer, datt um Doudesschäin "Coronavirus" dropsteet, fir datt d'Persoun an d'Statistik opgeholl gëtt. Anerersäits gi Leit, déi net getest goufen a gestuerwe sinn, net mat an d'Statistik geholl. Och Leit, déi net am Spidol, mä doheem oder am Altersheem gestuerwe sinn, koumen bis ewell net an d'Statistik vum Gesondheetsministère, mä goufe just vum Nationale Statistikbüro opgelëscht an déi gëtt zanter Kuerzem och all Dag publizéiert. Deels waren hir Zuelen zu engem Véierel méi héich, wéi déi vum Ministère.

Italien

Ganz uerg gouf Italien vum Coronavirus getraff, datt mat enger héijer Zuel un Doudegen. An Italien ginn och Doudeger op de Virus getest. Ass dësen Test positiv, gi si an d'Statistik opgeholl, egal, ob si eng Virerkrankung haten oder net. Et ass egal, ob de Coronavirus Schold um Doud ass oder de Prozess just beschleunegt huet, well schonn eng schwéier Erkrankung virlouch. Den italienesche Gesondheetsinstitut ISS hat Enn Mäerz publizéiert, datt just e puer Prozent vun den Affer an Italien keng Virerkrankungen haten.

Spuenien

Laang Zäit gouf wéineg am Land getest, Leit mat schwéiere Symptomer hate Prioritéit. Och goufe keng Tester un Doudegen duerchgefouert, well ee sech op déi Lieweg wollt konzentréieren. Och hat ee Startschwieregkeete mat den offiziellen Zuelen, well déi vun de Regiounen eenzel erfaasst an dann un de Gesondheetsministère geschéckt goufen. Aus Katalounien hat een esou déi éischt Woch keng Zuele vun Doudesaffer, well déi vum spuenesche Ministère net ugefrot goufen. An 10 verschiddene Regiounen huet een och Leit mat an d'Statistik geholl, déi Symptomer haten awer net getest goufen. An den anere Regioune vum Land sinn dës net an de Statistiken opgetaucht.

Eréischt Mëtt Abrëll gouf d'Zielweis geännert a réckwierkend sinn dowéinst Leit an den aktuelle Statistiken opgetaucht, déi schonn déi Woche virdru gestuerwe waren.

China

Laang Zäit huet een hei Leit, déi zwar positiv getest goufen, awer keng Symptomer gewisen hunn, net mat an d'Statistik opgeholl. Dëst gouf eréischt Enn Mäerz geännert. Elo gi wuel och déi sougenannten "asymptomatech" Fäll gezielt, ma si ginn an enger eegener Statistik gefouert. Net kloer dogéint ass awer, wéi vill a China getest gëtt.

Mat all de verschiddene Aart a Weisen, wéi op der Welt gezielt gëtt, ass eppes kloer: d'Zuelen, grad vun den Infektiounen, si just ganz schwéier mateneen ze vergläichen, och, well an verschiddene Länner vill Leit getest ginn, an aneren nees just ganz wéineg. D'Zuele vun den Doudegen dogéint ass do méi kloer, och wann een hei eng Donkelziffer muss matarechnen, well vill Leit guer net getest goufen oder konnte getest ginn.