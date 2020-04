Zanter e puer Nuechte gi speziell an de Banlieuen Dreck an Autoen a Brand gesat an et kënnt zu Ausenanersetzunge mat der Police.

Den Inneminister Castaner sot, et wäre primär Jonker, déi mengen, et wär e Spill d'Police unzegräifen an Dreck ze verbrennen. Et wär awer kee Spill. An et wär geféierlech. Och wann ee rose wär, wär et net déi richteg Äntwert den Auto vum Noper futti ze maachen.