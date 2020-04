Wéi säi Bouf der Deutschen Presse-Agentur matgedeelt huet, ass de fréieren däitschen Aarbechts- a Sozialminister am Alter vu 84 Joer gestuerwen.

Hie war zanter dem leschte Joer deelweis geläämt, nodeems en eng Bluttvergëftung hat. Hie war wéinst der Sepsis och an de Koma gefall. Virun e puer Woche konnt de Politiker d'Spidol nees verloossen. An huet gemengt, hie géif sech wéi eng Marionette fillen, där hir Strëppe gezu géife ginn. De Politiker souz wéinst der Erkrankung am Rollstull. Dat wier elo "de Standuert, vun deem hien d'Welt elo observéiere" géif, hat de Blüm an enger Carte Blanche an der "Die Zeit" geschriwwen.

Tëscht 1982 an 1998 war den CDU-Politiker Aarbechts- a Sozialminister an Däitschland. De Saz, deen ee mat him a Verbindung bréngt: "Die Rente ist sicher".