Obwuel aktuell streng Oplage wéinst dem Coronavirus a Kraaft sinn, hat e Kommandant op sengem U-Boot eng Party organiséiert.

D'HMS Trenchant louch op der Navy-Base Devenport an der Géigend vu Plymouth am Südweste vun England an der Bucht, wéi hire Kommandant eng Party fir seng Besatzung organiséiert huet. Dat mat Grillen an Techno-Musek.

Biller dovunner sinn an de soziale Medien opgetaucht, wat elo eng Enquête mat sech bréngt. Well och op enger Arméisbüro an op engem U-Boot, wat du uläit, muss sech un d'Mesurë géint de Coronavirus gehale ginn.

De responsabele Kommandant gouf elo mol virleefeg vu sengem Kommando enthuewen an an de Congé geschéckt. Donieft gouf et eng Strof fir zwee Offizéier, déi d'Party hätte sollten opléisen, dëst awer net gemaach hunn.