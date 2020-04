"Hie fënnt schonn e Grond, se no hannen ze verleeën" gëtt de Kandidat vun den Demokraten an engem Interview zitéiert.

Weider mengt de fréiere Vizepresident, datt den Donald Trump der Meenung wier, datt hie géif gewielt ginn, wann hien d'Walen no hanne verleeë géif.

De Veto vum President, fir via Bréifwal seng Stëmm kënnen ofzeginn, gesäit den Demokrat als weider Mesure, fir der Populatioun d'Wiele méi schwéier ze maachen. Den Donald Trump hat erkläert, hie wéilt d'Bréifwal net erlaben, well hei d'Fuddele méi einfach wier. Experten dogéint hate dës Zort ze wielen esouguer als gutt Alternativ ugesinn.

Op enger Pressekonferenz hat den aktuelle President gesot, datt hien zu dësem Zäitpunkt net kéint soen, wat mat der Wal passéiert.

De 77 Joer alen Joe Biden hält sech ganz strikt un de Social Distancing a verléisst säin Haus ganz seelen. Hien hat och ugekënnegt, keng Dueller an der nächster Zäit wéilten ofzehalen. Den Donald Trump huet dowéinst scho méi wéi eng Kéier de Geck mam Demokrat gemaach.

Och wann hien d'Dueller elo nach net wëll ofhalen, huet de Biden awer betount, datt hie sech géif drop freeën, mam Trump ze debattéieren. Hien huet souguer proposéiert, fir en Online-Duell ofzehalen, via Skype, Zoom oder Hangouts.

Änlech wéi och vill Kritiker, wërft de Biden dem Trump vir, seng Corona-Briefinger fir Walcampagne ze notzen. An enger Kris soll et net ëm Parteipolitik goen, betount den Joe Biden. De President hat schonn e puer Mol d'Gouverneure vun de Bundesstaaten opgefuerdert, him Merci fir seng super Aarbecht ze maachen. De Medien dogéint huet de President virgeworf, datt si net genuch iwwert dës super Aarbecht géife schwätzen.