Bei sengem leschte Briefing hat den US-President dës Méiglechkeet ugeschwat.

Den Donald Trump huet d'Fuerscher opgefuerdert, ze testen, wéi eng Auswierkungen et hätt, wann ee Mënschen Desinfektiounsmëttel géif sprëtzen. D'Dokteren hunn awer direkt gewarnt, datt dëst Virgoe liewensgeféierlech kéint sinn.

Virun der Pressekonferenz hat e Expert vun der Regierung erkläert, datt Bleech- an Desinfektiounsmëttel de Virus op metallesche Fläche géife futti maachen. Et bei Leit oder am Kierper vu Leit ze probéieren, hat de Mann awer net ugeschwat. "Desinfektiounsmëttel maachen de Virus an enger Minutt futti. Gëtt et e Wee, wéi mir dat maache kënnen? Duerch Sprëtzen? Et wier interessant, dat ze préiwen" huet de President op d'Aussoe vu sengem Beroder reagéiert. D'Préiwe misst een den Dokteren iwwerloossen, esou den Trump weider, ma fir hie kléngt d'Mesure ganz interessant.

Nieft den Desinfektiounsmëttelen eliminéiert awer och direkt Bestralung vum Sonneliicht de Virus. Dat kéinten dann d'Fuerscher och probéieren, fir d'Liicht, entweder ultraviolett oder ganz staark, an de Kierper ze bréngen, esou den US-President weider.

Seef, Bleech- an Desinfektiounsmëttel hëllefe beim eliminéiere vum Virus, sief et beim Hännwäschen, Botzen oder Desinfizéieren. E Mëttel, wéi de Virus am Kierper kann eliminéiert ginn, gëtt et aktuell awer nach net.