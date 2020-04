Domadder ass déi radikalislamesch Gruppéierung der Fuerderung vun der Regierung net nokomm.

Dës Fuerderunge wieren "net rational an net iwwerzeegend", esou de Spriecher vun den Taliban Suhail Schaheen en Donneschdeg den Owend op Twitter. Hien huet op inhaftéiert Talibankämpfer verwisen, deenen hiert d'Liewen d'Regierung an der aktueller Coronakris op d'Spill setzt.

Den afghanesche President Aschraf Ghani hat d'Taliban opgeruff, wärend dem Ramadan op Gewalt ze verzichten an de Faaschtemount esou ze respektéieren. Ufank Abrëll waren eng 30 Membere vum Militär an Ziviliste bei Attacke vun den Taliban ëmkomm.

A leschter Zäit hat et awer dono ausgesinn, wéi wa sech déi radikal Gruppéierung an d'Autoritéite méi no géife kommen, nodeem béid Parteie Gefaangener op fräie Fouss gelooss haten.

An de leschte Méint hu béid Säiten iwwert en Austausch vu Gefaangene verhandelt, déi en éischte Schratt fir Friddensverhandlunge wieren. Un dës Verhandlunge wier och e Réckzuch vun den US- an Nato-Truppen aus dem Land gekoppelt, déi sech, am Fall vun engem Accord, bis Juli 2021 kéinten aus dem Land zeréckzéien.