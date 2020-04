Island setzt fir zweete Kéier hannerteneen dëse Summer de Walfang aus.

Et géif sech einfach net méi lounen, sou de Chef vun engem vun den zwee nach aktiven Walfëscherei-Betriber an Island. Well et ëm d'Côte ëmmer méi wäit verbueden ass, fir Walen ze fänken, missten d'Booter wäit an d'Mier rausfueren. Dat géif einfach ze deier ginn. Derbäi kënnt, datt d'Oplagen an de Firmen, déi d'Walfleesch verschaffen duerch d'Corona-Pandemie verschäerft goufen.