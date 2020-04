Dat mellt déi japanesch Zeitung Shukan Gendai. Hie wier an engem "vegetativen Zoustand" a wéi et heescht, hätt den Zoustand sech nach verschlechtert.

Schonn zanter längerer Zäit war bekannt, datt den 36 Joer ale Kim Jong-un Probleemer mat sengem Häerz huet. Aus dësem Grond soll e chineesescht Team un Dokteren an Nordkorea gereest sinn, fir den nordkoreaneschen Diktator do ze operéieren.

Wéi eeben ënnerschiddlech Medien elo mellen, wier dës Operatioun schifgaangen an de Kim Jong-un géif a Liewensgefor schwiewen.

D'New York Post schwätzt souguer vum Doud vum nordkoreaneschen Diktator.

Vun offizieller Säit gouf bis elo nach keng Stellungnam an et wäert och keng esou bal ze erwaarde sinn. Insgesamt ass den Informatiounsfloss an Nordkorea wéinst dem Regime extreem dënn, et gi wéineg Sourcen, beispillsweis si sozial Netzwierker fir d'Bevëlkerung komplett verbueden an och onofhängege Journalismus gëtt et do net.