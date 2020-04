Dat seet elo den Donald Trump, nodeems hie wéinst sengem Aussoen zu Behandlunge mat UV-Stralen an Desinfektiounsmëttel schockéiert hat.

Wat ass de Sënn an Zweck vu Pressekonferenzen am Wäissen Haus, wann déi "Lamestream-Medien" näischt anerer wéi feindséileg Froe stellen a sech weigeren, d'Wourecht an d'Fakte richteg erëmzeginn, lamentéiert den amerikanesche President op Twitter.

Den Donald Trump hat op senger leschter Pressekonferenz gemengt, et misst ee préiwen, ob ee Coronapatienten net Desinfektiounsmëttel sprëtze kéint, fir d'Leit vu bannen ze desinfizéieren. Dat wier alles nëmme sarkastesch gemengt gewiescht, huet de Republikaner duerno gemengt.

An den USA sinn an de leschte 24 Stonnen 2.494 weider Persounen um Covid-19 gestuerwen. Domadder ass de Bilan no enger kuerzfristeger Baisse nees an d'Luucht gaangen, sou d'Johns-Hopkins-Universitéit. D'USA si jo schonn zanter eng Zäit elo elo schonn dat Land, wou de Virus am déidlechste verleeft.