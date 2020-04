Seoul reagéiert domadder op Spekulatiounen iwwert de schlechte Gesondheetszoustand vum Kim Jong Un no enger Häerzoperatioun.

Et hat déi lescht Deeg vun diverse Medien geheescht, den nordkoreanesche Leader wier un de Suitte vun enger schif-gelafener Operatioun entweder ganz schlecht drun, oder esouguer gestuerwen.

Vun nordkoreanescher Säit gouf et dozou bis elo keng Informatiounen.

Elo dementéiert da Südkorea d'Informatioune vum Doud vum Kim Jong Un. Hie géif sech zanter 2 Wochen zu Wonsan am Oste vun Nordkorea ophalen. Et géif keng verdächteg Beweegungen an Nordkorea ginn.