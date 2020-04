Ëmmer méi dacks ginn d'Déieren nees an der Mierengt tëscht Asien an Europa gesinn.

Doduerch, datt quasi keng Schëffer oder Booter wéinst dem Coronavirus méi fueren an och d'Fëscher net aktiv dierfe schaffen, hu sech d'Delfinen am Bosporus nees breet gemaach. D'Déieren, déi ee soss just rar op dëser Plaz konnt gesinn, sinn elo ëmmer méi heefeg Gaascht am Mier tëscht Asien an Europa.

Experte soen, datt et en zeeche fir e gesond Ekosystem wier, wann d'Déieren nees hei géife schwammen. Zanter 1983 dierf een Delfinen an der Tierkei net méi joen, si si vum Gesetz geschützt.