De Vereente Natiounen no, kéint d'Zuel vu Leit déi näischt z'iessen hunn, vun 20 op bal 43 Millioune klammen. An dat bannent de nächsten 3 Méint.

An der Regioun ginn et am Verglach zwar wéineg Infektiounen, ma d'Infrastrukture sinn awer besonnesch vulnerabel.