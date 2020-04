D'confirméiert Infektioune leie bei iwwer enger Millioun. Dat ass bal en Drëttel vun den Infizéierte weltwäit.

Den US-President Trump mengt awer net, datt d'Pandemie d'Liewen an den USA wäert änneren an datt sech d'amerikanesch Ekonomie, Enn dës Joers nees vun der Krise wäert erholl hunn. Dat sot hien op enger Pressekonferenz .



Um Donneschdeg de Mëtteg ginn déi nei Chômagezuelen an den USA publizéiert. Zanter Mëtt Mäerz hu 26 Millioune Mënschen hier Aarbecht verluer. Et gëtt mat enger weiderer Hausse vum Chômage an der gréisster Ekonomie vun der Welt gerechent.