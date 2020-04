No enger wochelaanger Spär wëll déi däitsch Regierung d'Spillplazen nees fir Kanner opmaachen.

Dobäi mussen d'Elteren awer oppassen, dass d'Hygiènesmesuren agehale ginn. Och Muséeën, Ausstellungen, Commemoratiounsplazen, Zooen a botanesch Gäert dierfen ënnert bestëmmte Konditiounen nees opgoen. Fir corona-bedéngt Ëmbauaarbechte stellt de Bund eng finanziell Hëllef an Héicht vu ronn 10 Milliounen Euro zur Verfügung.

Donieft ass geplangt, dass Gottesdéngschter a reliéis Versammlungen nees sollen zougelooss ginn - awer just fir eng begrenzten Unzuel u Leit an den Ofstand muss tëscht de Participantë stänneg agehale ginn. Um Verbuet vu Concerten, Stroossen- a Wäifester oder gréissere Sportsmanifestatioune mat Spectateure gëtt weiderhi festgehalen. Et kéint nach net gesot ginn, ënnert wéi enge Bedéngunge méi kleng ëffentlech a privat Feierlechkeeten oder Veranstaltungen kéinte stattfannen. Dofir wier en den Ament wéinst dem héijen Infektiounsrisiko nach ze fréi.

An eisem Nopeschbundesland Rheinland-Pfalz dierfen d'Geschäfter, onofhängeg vun hirer Gréisst oder hirem Sortiment, hir Dieren den 3. Mee nees opmaachen, huet d'Malu Dreyer annoncéiert. Weider heescht et um Donneschdeg, dass e Konzept fir Schoulen, Crèchen a Sport fir de 6. Mee stoe soll.