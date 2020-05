Am éischte Quartal ass dem Ëmsaz ëm 26 Prozent op 75,5 Milliarden Dollar geklommen.

Allerdéngs hätt den Online-Gigant och vill méi héich Fraise wéi nach virun der Pandemie, well méi Leit hu mussen agestallt ginn.

Och an den nächsten 3 Méint rechent Amazon mat ganz héijen Niewekäschte vu ronn 4 Milliarden Euro, well een éischtens misst a Schutzmesurë fir d'Employéen investéieren an zweetens an d'Logistik.