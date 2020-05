Am Saarland kënne vun e Méindeg un alleguer d'Geschäfter, onofhängeg vun der Gréisst an dem Sortiment, erëm opmaachen.

Dat huet de Ministerpresident Tobias Hans e Samschdeg zu Saarbrécken annoncéiert.

Bis elo hu just Geschäfter mat bis zu 800 Metercarré dierften ophunn.

Den CDU-Politiker huet betount, datt et elo wichteg wier, all d'Hygièneskonditiounen ze respektéieren. Pro 20 Meter Carré dierf just ee Client an engem Buttek sinn.



D'Saarland huet e Samschdeg och decidéiert, datt vun e Méindeg un d'Muséeën, d'Zooen, d'Fräizäit- an Déiereparken erëm opginn.

D'Coifferen an d'Schéinheetssalonen dierfen och erëm schaffen a mat der Gastronomie soll bis Enn dës Mounts e Konzept ausgeschafft ginn, fir erëm opzemaachen.



Den Tobias Hans huet awer och kloergestallt, datt weider Restriktiounen néideg sinn, fir d'Pandemie weider ënner Kontroll ze halen.