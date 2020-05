Den amerikanesche Virolog a Beroder vum Trump, Anthony Fauci, dierf net am Kongress aussoen. Dat huet d'Wäisst Haus verhënnert.

De Fauci hat sech schonn dacks kritesch gewise géintiwwer dem US-President senger Krise-Politik.

D'Representantenhaus, wou d'Demokraten an der Iwwerzuel sinn, huet de Fauci an de Kongress agelueden. Hien sollt zu de Sécherheetsmoossnamen, déi wéinst der Corona-Pandemie getraff goufen, Stellung huelen.

Aus dem Wäissen Haus huet et par conter geheescht, dass ee sech elo op d'Re-Ouverture vum Land an op d'Entwécklung vun engem Vaccin wéilt konzentréieren. Et wier dowéinst kontraproduktiv, verschidden Acteuren ze héieren, esou d'Argumentatioun aus Washington.