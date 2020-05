Zu Jerusalem préift d'Iewescht Geriicht zanter e Sonndeg de Moien eng Petitioun, déi vu Kritiker géint de Premierminister Netanjahu agereecht gouf.

Et geet ënnert anerem ëm d'Fro, ob de Netanjahu och no enger Uklo wéinst Korruptioun am Amt bleiwe kann.

E Samschdeg haten honnerte Mënsche géint déi geplangte Koalitioun vum Ministerpresident Netanjahu an sengem politesche Rival Benny Gantz protestéiert.

Zu Tel Aviv koumen eng 1.500 Demonstranten zesummen.