Dat mellt den israeleschen Verdeedegungsminister Bennett, bei enger Visitt vum "Israeleschen Institut fir Biologesch Recherche" zu Jerusalem.

Et wier e wichtege Schratt fir en Traitement vum Covid-19. Dës Antikierper kéinten de Coronavirus am Kierper vun den Infizéierten neutraliséieren.



D'Antikierper-Formule wier och scho patentéiert. Elo géif no engem internationale Produzent gesicht ginn.