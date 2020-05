Den 1. Mee war zu Sankt Wendel e Mann mat enger Machete ënnerwee, wouropshin aner Foussgänger direkt d'Police geruff hunn, dobäi wollt en näischt Béises.

Wéi d'Police op der Plaz ukomm ass, huet den 23 Joer jonke Mann vu Berlin erkläert, hie wéilt just d'Äscht an d'Gestrëpps ofschneiden, wat an de Spadséierwee géif hänken.

Hie war bei sengem Elteren zu Sankt Wendel op Besuch, huet e Spriecher vun der Police matgedeelt.

De Mann krut d'Machete ofgeholl an hie muss mat engem Prozess wéinst dem Verstouss géint d'Waffegesetz rechnen.