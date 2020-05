A Griicheland sinn honnerten Demandeurs d'asile aus dem Flüchtlingscamp Moria, op Lesbos, op dat griichescht Festland bruecht ginn.

Eng 400 Mënschen fir déi de Coronavirus besonnesch geféierlech wier.

Et ass deen éischte gréisseren Transfert vu Flüchtlingen zënter dem Ufank vum Confinement a Griicheland, den 23. Mäerz.



Am Camp op Lesbos liewen iwwer 19.000 Mënschen, 6 Mol méi wéi Kapazitéiten do sinn.

An den nächste Woche sollen no an no nach 2.000 Persounen de Camp kënne verloossen.