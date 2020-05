Bei der Loveparade 2010 waren 21 Mënsche bei Gedrécks an engem Tunnel ëm d'Liewe komm, 541 Leit goufen deels uerg blesséiert.

Den Organisateure gouf reprochéiert, datt si d'Visiteure falsch geleet hunn an datt et duerch Feeler beim Plange vum Zougang zu der Loveparade eben zu engem Gedrécks an enger doduerch ausgeléiste Massepanik koum.

Virum Landgeriicht Duisburg hu sech déi dräi verbliwwen Organisateure misste veräntweren. A vergaangene Prozesser kruten dës dräi Persoune just wéineg Schold um Tëschefall.