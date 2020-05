Dat fir ënner anerem Reportagen iwwer Russland. An dëse geet et ëm dat aggressiivt Amësche vum Putin- Regime an anere Länner.

Notamment bei den amerikanesche Presidentschaftswalen 2016. Och d'Washington Post gouf mat engem Präis geéiert, dat fir eng Artikelserie iwwert d'Klimaerwiermung a verschidde Regioune vun der Welt. D'Seattle Times gouf geéiert fir hir Berichter iwwert d'Sécherheetsproblemer bei der Boeing 737 MAX.