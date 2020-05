An den USA ass e 5 Joer ale Jong hannert dem Steierrad vun engem Lamborghini erwëscht ginn.

D'Kand ass ongeféier 3 Kilometer wäit mam Luxuswon gefuer, éier e Polizist de Won stoppe konnt, esou heescht et vun der Police am westleche Bundesstaat Utah en Dënschdeg.

De Sportswon war dem Polizist opgefall, well en a Schlaangelinnen iwwer d'Strooss gefuer ass. Wéi en d'Siren ugemaach huet, ass de Jong um lénkse Bord vun der Strooss stoebliwwen.

De 5 Joer ale Jong huet dem Polizist erzielt, dass e Sträit mat senger Mamm hat, well déi him kee Lamborghini kafe wollt. Doropshin hätt hien d'Gefier vu sengen Eltere geholl, fir sech op de Wee a Kalifornien ze maachen, fir sech do selwer ee Lamborghini ze kafen.

De Jong hat ganzer 3 Dollar bei sech, deemno wier et och do mam Lamborghini wuel net vill ginn.