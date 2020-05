Dëst d'Treffen huet natierlech op d'Police op de Plang geruff, 10 vun de Jonke goufe matgeholl.

Wéi d'Police schreift, wier d'Grupp vun de Jonken, all am Alter tëscht 14 a 17 Joer, eng éischt Kéier um fréien Dënschdeg Owend opgefall. Zeien hate gesinn, wéi géint 18 Auer eng Kläpperei, bei där och Eisestaangen am Asaz waren, lassgaangen ass.

Wéi d'Police agetraff ass, si vill Jonker fortgelaf. Géint déi aner gouf e Platzverweis ausgeschwat an eng Ermëttlung an d'Weeër geleet.

2 Stonne méi spéit ass en Deel vun der Grupp Jonker der Police nees opgefall, datt an engem aneren Deel vu Nürnberg. Dëst d'Kéier konnten d'Beamten d'Kläpperei awer verhënneren, ma wéi si déi Jonk verhafte wollten, huet e 16 Joer ale Bouf e Polizist mat der Fauscht wittert de Kapp geschloen. De Beamte gouf liicht blesséiert. Och hate verschidde Jonker probéiert, hir Frënn, déi verhaft goufen, nach op der Plaz ze befreien.

Géint si gëtt elo wéinst Landfriedensbruch, geféierlecher Kierperverletzung a Widderstand géint Polizisten ermëttelt.