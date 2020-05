Wéi déi US-amerikanesch Organisatioun Freedom House an hirem Demokratie-Bericht schreift, deen all Joer publizéiert gëtt, ass Ungarn en "hybride Regimm".

D'Land géing sech an enger Grozon tëscht Demokratie an Autokratie befannen. Vun 2005 u wier Ungarn am Demokratie-Ranking vu Freedom House ëmmer méi déif gerutscht. Experte kritiséieren de Ministerpresident Viktor Orban a seng Politik.

Zanter dem Ufank vu senger Amtszäit hätt hien e Muechtmonopol opgebaut, andeems hien déi politesch an zivilgesellschaftlech Oppositioun ënnerdréckt an "e groussen Deel vun de Medien iwwerholl" hätt, heescht et vun der US-Organisatioun.

Den ungaresche Regierungsspriecher Zoltan Kovacs huet de Bericht zeréckgewisen a Freedom House virgeworf, d'Fauscht vum Netzwierk vum US-Milliardär George Soros ze sinn - en zentraalt Feindbild vum Orban senger Regierung.

Mat Bléck op all Länner huet de Bericht en immensen demokrateschen Zesummebroch an 29 Länner kritiséiert, dat vu Mëtteleuropa bis Zentralasien. Och déi ëmstridde Justizreform a Polen an de Muechtmëssbrauch a verschiddene Balkanstaate beschreift Freedom House als prekär. Eng änlech Usiicht vertrëtt de Bertelsmann-Transformationsindex (BTI) a bezeechent Ungarn a Polen als "Problemfäll" a puncto Demokratie a Rechtsstaatlechkeet.