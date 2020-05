Beim Tëschefall en Donneschdeg am Oste vun Indie goufen donieft eng 1.000 Mënschen hospitaliséiert. Si musse mat Sauerstoff beotemt ginn.

Bis elo ass nach net gewosst, wéi wäit den Ausmooss vun der Fuite geet a wéi vill Leit nach betraff sinn. An der Ëmgéigend hunn Awunner donieft iwwer Otemproblemer, Ausschlag a wéi Aen geklot. Ee Coordinateur vun engem vun de Spideeler aus der Regioun fäert souguer, datt vläicht nach méi Leit doheem leien an do wéinst dem Gas den Tommel kruten. D'Fabrick ass no bei der Stad Visakhapatnam, wou ronn 5 Millioune Leit wunnen.

De Gas kënnt aus enger Fabrick vun der südkoreanescher Entreprise LG Chem. De Site huet wéinst dem Coronavirus an Indien d'Dieren temporär zougemaach. Et wieren awer Aarbechter do gewiescht, déi de Problem gemellt hätten, sou LG Chem. De Gas hätt sech wéinst dem Lockdown bannenan ugesammelt an dofir wier et an den Tanken zu enger chemescher Reaktioun komm.

1984 koum et zu enger schroer Gasfuite an Indien, dat an enger anerer Fabrick vun enger anerer Entreprise. 3.500 Leit sinn deemools gestuerwen, op d'mannst 100.000 goufe chronesch krank.