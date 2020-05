D’Vereenten Natiounen hunn en neien Appell fir Fongen an Héicht vu 4,7 Mia US-Dollar gemaach, fir deene fragilsten Natiounen ze hëllefen, Liewen ze retten.

"De Coronavirus kéint eng Rei Hongersnéit verursaachen”. Dat war d’Warnung vun der Uno en Donneschdeg. An deene Länner géing de Virus réischt Enn des Joers ukommen an dowéinst misst elo alles gemaach ginn, fir déi Länner op d’Pandemie ze preparéieren. Am Mäerz hat d’Uno schonn 2 Milliarden US-Dollar gefrot.