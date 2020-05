Vu Shopping bis Besuch am Coiffeurssalon: an Däitschland sinn d’Politiker beméit, erëm esou séier wéi méiglech fir en normaalt Liewen ze suergen.

Mä wéi normal ass déi nei Normalitéit? De Serge Pauly huet sech zu Tréier e Bild vun der Situatioun nom Lockdown gemaach.

Op den éischte Bléck gesäit d'Tréierer Foussgängerzon wéi ëmmer aus, ofgesi vum neie Masken-Dresscode. Mä et si manner Leit ënnerwee wéi soss ëm déi Joreszäit. Zu Tréier gëtt e groussen Deel vum Business mat Touristen a mat Lëtzebuerger Clientë gemaach. An déi feelen nach ëmmer. Fir d'Geschäftsleit wär Corona-Shopping net rentabel, wéi de Patrick Sterzenbach vun der City-Initiative Trier, dem Tréierer Geschäftsverband explizéiert: "Eisen Ëmsaz läit am Verglach mat de Jore virdru bei 30 Prozent. Finanziell ass et eis besser gaangen, wou mir ganz zou waren. Mä mir wëllen en Zeeche setzen, a weisen, dass mir prett sinn."

Dass kee richtegt Shopping-Gefill opkënnt, huet och mat de strenge Reegelen ze dinn. D'Zuel vun de Cliente pro Buttek ass limitéiert, Schlaange virun de Geschäfter gehéieren zum neien Alldag. D'Beamte vum Ordnungsamt, der kommunaler Police, kontrolléieren, ob d'Leit genuch Ofstand vuneneen halen, an ob si hir Masken unhunn. Meeschtens bleift et beim béise Fanger. D'Beamte wëssen, dass d'Reegelen esou dacks änneren, dass ee schonn emol den Iwwerbléck verléiere kann, wat da grad wou erlaabt, respektiv verbueden ass. Un deem Hin an Hir stéiert sech och den Ordnungsdezernent Thomas Schmitt, den zoustännege Schäffe vun der Stad Tréier: "Dat mécht vill Leit duercherneen, a wann elo alles esou séier gelabbert gëtt, froe sech och vill Leit, ob déi ganz Mesuren déi lescht Woche wierklech néideg waren. Mä d'Leit bleiwe glécklecherweis virsiichteg, méi virsiichteg wéi d'Politik vläicht."

Zënter dëser Woch däerfen an Däitschland och d'Coifferen erëm schaffen. Awer och fir si gëlle verschäerfte Bedingungen. Masken an Desinfektiounsmëttel souwisou. Mä si mussen och genee Buch féieren, wie wéini am Salon war, an d'Hoerwäschen ass obligatoresch. Si däerfen och nëmme schneiden oder fierwen, all aner Servicer wéi Baart oder Make-Up si weiderhi verbueden. Och e Kaffi tëschenduerch ass tabu. D'Tanja Reuter ass Patronne vun engem klenge Salon. Hiren Agenda ass fir déi nächst véier Woche voll. Hir Mataarbechter schaffen op zwou Schichten, well nëmmen d'Hallschent vun de Still am Salon besat däerfe ginn. A well déi ganz Sécherheetsmesuren an d'Geld schloen, verlaangt si an dëse Wochen e Supplement fir déi extra Fraisen ze decken.

Den nächsten Exit-Schrëtt ass scho geplangt. Vun nächster Woch un däerfen och d'Restauranten an Däitschland hir Dieren erëm opmaachen. Grond fir Euphorie? Den Dezernent vun der Stad Tréier, Thomas Schmitt, bleift skeptesch: "E groussen Ofstand tëscht de Clienten, obligatoresch Reservatiounen... Ech weess net, ob sech dat fir d'Restaurante wierklech rentéiert. An da muss ee kucken, ob d'Leit d'Offer unhuelen, well d'Angscht, sech unzestiechen, bleift".

Och wann Däitschland vläicht méi séier wéi aner Länner probéiert, zeréck an d'Normalitéit ze fannen, weist d'Beispill Tréier, dass et nach dauere wäert, bis d'Liewen erëm d'selwecht ass wéi virun der Pandemie.