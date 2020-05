D'Grenze bleiwen zou, bis de 15. Mee. Den däitschen Inneminister Seehofer wëll d'Grenzkontrolle bäibehalen, dat trotz schaarfer Kritik.

Déi Kontrolle wären "Deel vum Erfolleg, deen ee bis ewell gehat hätt". Virun allem d'Grenzregiounen – jo och déi Lëtzebuergesch-Däitsch – kloen iwwer d'Belaaschtung. Eng Rei CDU-Politiker an och SPD-Politiker, dorënner d'Malu Dreyer, Ministerpresidentin a Rheinland-Pfalz, hunn de Seehofer opgefuerdert, datt no iwwer 7 Woche misst Schluss si mat de Kontrollen. Mä déi däitsch Regierung bleift bei hirer Meenung.

An de Grenzregioune wiisst iwwerdeems de Widderstand géint d'Kontrollen. Frontaliere stinn all Dag stonnelaang am Stau. Famillje sinn ausernee gerappt an d'Geschäfter maache manner Ëmsaz.

Fir den Europadag e Samschdeg sinn op e puer Plaze Protestaktioune geplangt.

Vun de belschen Autoritéite gouf bis ewell nach keen Datum genannt, wéini een d'Kontrollen op de Grenze géif ophiewen. Esou kann een dovunner ausgoen, datt déi nach bleiwen, bis se offiziell zeréckgezu ginn.

D'Lëtzebuerger Politik verhandelt dann och vill mat de franséische Kolleegen. Bis ewell gouf do awer keen Accord fonnt. En Donneschdeg de Mëtteg war et dann d'Annonce, datt Frankräich d'Mesuren un de Grenzen emol bis op d'mannst de 15. Juni wéilt verlängeren.