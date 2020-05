Den 8. Mee 1945 ass an d'Geschicht agaangen, an zwar als deen, op deem eng grausam Ära op en Enn geet. Nazi-Däitschland huet endlech kapituléiert.

Iwwer 55 Millioune Mënsche si gestuerwen. Hei zu Lëtzebuerg hunn eng 5.700 Awunner de Krich net iwwerlieft. No 1945 huet den Neesopbau ugefaangen.

Enn vum 2. Weltkrich / Reportage Marie Gales

Den 8. Mee ass fir Europa e wichtege Stéchdatum, wat de Fridden an d'Fräiheet betrëfft. Am Pazifik ass de Krich awer nach weidergaangen. Japan huet gutt 3 Méint no Däitschland eréischt kapituléiert. Offiziell ënnerschriwwe gouf hir Kapitulatioun den 2. September 1945 u Bord vun der USS Missouri an der Bucht vun Tokio.

Weider Detailer fannt der op radio.rtl.lu

Um Freideg gëtt ënner anerem bei der Uno an enger Videokonferenz un d'Enn vum 2. Weltkrich erënnert.

Am Uno-Sécherheetsrot geet et ëm déi international Zesummenaarbecht, déi ass och grad elo an der Corona-Kris gefrot.

Eng 80 Ausseministere si bei der Videokonferenz derbäi.