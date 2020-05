Zuelen, déi schockéieren: bannent den éischte Méint vun dësem Joer goufen 1202 Quadratkilometer Bësch a Brasilien ofgeholzt.

Dat ass eng Hausse vu 55 Prozent par Rapport zum selwechten Zäitraum 2019 an den héchste Wäert zanter 2015. Wéinst senger Ëmweltpolitik steet de brasilianesche President Jair Bolsonaro international an der Kritik.

De Bolsonaro zweiwelt drun, dass de Mënsch mat Schold dréit um Klimawandel. Wärend dem éischte Joer vu senger Amtszäit sinn eng 10.000 Quadratkilometer Urwald a Flamen opgaangen.

Verantwortlech fir d'Zerstéierung vun der Long vun der Welt sinn d'illegal Ofholzung, de Biergbau an d'Véizuucht. De brasilianesche Premier wëll an Zukunft weider geschützte Gebitter an de Reebëscher fir d'wirtschaftlech Ausbeutung zur Verfügung stellen.