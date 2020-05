Unicef no si weltwäit ronn 1 Milliard Kanner vun dëser Situatioun, der Pandemie an hire Konsequenzen, betraff.

Zënter dem 16.Mäerz sinn d'Grondschoule wéinst dem aktuelle Virus hei zu Lëtzebuerg zou. Bis d'Päischtvakanz gëtt Schoul am Fondamental op Distanz gehalen.

Et wär elo wichteg a richteg, dass d'Jongen an d'Meedercher zeréck an d'Schoul kéinte goen. Eleng schonn nëmmen, fir Inegalitéiten tëscht de Kanner z'evitéieren.

Mam Optriede vum Covid-19 misst Unicef no och eng nei Diskussioun ronderëm d'Impfe gefouert ginn. Mat Campagnë gëtt op d'Wichtegkeet vu Vaccinatiounen higewisen. D'Organisatioun, déi sech fir d'Kanner asetzt, mécht sech a Covid-19-Zäite virun allem Suergen ëm den afrikanesche Kontinent.

Solidaritéit ass wichteg. Sue sammelen och. Domadder kann ee vulnerabel Mënschen hëllefen. D'Kontosnummer, fir Unicef en Don ze maachen, ass:

POST Luxembourg

IBAN : LU38 1111 0000 1818 0000

BIC/SWIFT : CCPLLULL

Mentioun: Don à l'UNICEF