Déi ëmstridden däitsch Grenzkontrollen hu positiv Nieweneffekter op d'Bekämpfung vun der Kriminalitéit.

Zënter dem 16. Mäerz si ronn 1.900 Mënschen, no deene gesicht gouf, an eng Kontroll geroden. Dat mellt d'Welt am Sonntag a berifft sech op déi däitsch Police.

Méi ewéi 2.000 Strofdote konnten opgekläert ginn. D'Police zitt d'Konklusioun, datt déi grenziwwerschreidend Kriminalitéit zeréckgaange wier, dat soll och fir illegal Migratiounsmouvementer gëllen.

Am Ganze wieren iwwregens 123.000 Leit un de Grenzen ofgewise ginn.