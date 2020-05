D'Krichsschëff "Konarak" ass bei enger Militärübung vun den eegenen Truppe beschoss ginn, huet d'iranescht Militär e Méindeg matgedeelt.

E Sonndeg de Mëtteg wier et zu dësem Virfall komm, dat an der Géigend vum Hafe vun Dschask virun der Südküst vum Iran, net wäit ewech vun der Strooss vun Hormus.

"D'Schëff gouf getraff, nodeems et net genuch Ofstand tëscht sech an engem fir d'Übung bestëmmten Zil geschaaft hat", heescht et vun iranesche Medien.