Bei eisen dätschen Noperen dierfe Restauranten a Caféë jee no Bundesland rëm op maachen. Mecklenburg-Vorpommern huet e Samschden als éischt däitscht Bundesland dës Ouverture ënner Oploen nees erlaabt. E Méindeg sinn Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen a Bayern nogezunn a vun e Mëttwoch un ass d'Gastronomie och direkt hannert der Grenz a Rheinland Pfalz erëm op, et gëllen awer streng Reegelen.

D‘Virbereedunge lafen op Héichtouren, well de Klaus Tonkaboni a seng Ekipp kruten 20 Consignë vun der Landesregierung, déi si bis e Mëttwoch ëmsetze mussen.

Aus deene geet ënnert anerem ervir, dass vun engem Stull bis bei den nächsten Dësch e Mindestofstand vun 1 Meter a 50 Zentimeter muss ageplangt ginn, e Mondschutz fir Clienten obligatoresch ass, ausser um Dësch selwer, en Iess-Set dierf nëmmen 1 Mol benotzt ginn, Desinfektioun gëtt och grouss geschriwwen: „Eis Salariéë mussen e Mondschutz wärend dem Service undoen. Mir hunn och d’Ofstandsreegelen anzehalen, wéi se am Kontaktgesetz stinn. Et dierfe maximal 2 Familljen un engem Dësch sëtzen an op der Béierbänk dierfe maximal 6 Persoune sëtzen, asw...“, sot de Klaus Tonkaboni.

Wéi déi nei Reglementer eraus komm sinn, dass ee sech geschwënn nees kulinaresch dierf verwinne loossen, huet direkt den Telefon gerabbelt a 40 Clienten hunn en Dësch reservéiert, obwuel een nach net wosst, wei d’Mesurë géifen ausgesinn.

De Klaus Tonkaboni huet awer Bedenken, dass d’Landesregierung och un déi kleng Restauratioune geduecht huet: „Mir hu vill Sëtzplazen dobaussen an dobannen a kënnen esou vill Gäscht empfänken. Et ginn awer och Gastronomiebetriber, déi net esou grouss sinn an déi ginn duerch dës Virschrëften ageschränkt a musse sech iwwerleeën, op et iwwerhaapt Sënn mécht opzemaachen“, huet de Klaus Tonkaboni betount.

Op déi Suen, déi elo erakommen awer duerginn d’Käschten ze decken, misst en analyséieren. D’Hallschent vun de Plaze falen nämlech ewech an och an der Ekipp ginn et Changementer. De Gerant kann nëmmen op 50% vu sengem ganzen Effectif zréckgräifen, dowéinst gouf decidéiert, d’Kaart méi kleng ze maachen, fir mat manner Employéën iwwer d'Ronnen ze kommen, well soss eng Reouverture kee Sënn géif maachen.

Eng Fro, déi oppe bléift ass, wisou een net och zu Lëtzebuerg dem Horesca-Secteur erméiglecht huet, ënnert dëse Consignen d'Dieren nees opzespären.

