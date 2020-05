Dat si ronn 2,3 Millioune Mënschen. Dat hunn Antikierper-Tester erginn, déi bei ronn 90.000 Leit gemaach goufen.

Dat wieren der Etüd no 10 Mol méi Infizéierter wéi bis ewell ugeholl. Offiziellen Informatiounen no ginn et ronn 230.000 Fäll a Spuenien, dës Zuel gëllt awer als net representativ, well d'Tester gréisstendeels bei Leit mat staarke Symptomer duerchgefouert goufen oder just vu Mataarbechter aus dem Gesondheetssecteur.

Ronn 27.000 Mënsche sinn a Spuenien um Coronavirus gestuerwen.

Enn Abrëll goufen, am Kader vun enger Etüd, 90.000 Persounen a 36.000 Stéit iwwerpréift. Dobäi hätt sech gewisen, dass sech scho 5% vun de ronn 47 Milliounen Awunner ugestach hätten.

Dës Test-Serie soll hëllefen, de richtegen Ausmooss vun der Corona-Pandemie a Spuenien anzeschätzen. D'Etüd geet deemno weider.