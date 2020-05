Der chinesescher Police ass et gelongen, déi gréisste Quantitéit u Falschgeld an der Geschicht vun der Volleksrepublik aus dem Verkéier ze zéien.

Et goufe falsch Suen an engem Pseudo-Wäert vu 422 Millioune Yuan fonnt, wat ëmgerechent ronn 55 Milliounen Euro sinn. D'Suen haten e Gesamtgewiicht vu 6 Tonnen.

Déi falsch Sue konnte séchergestallt ginn, éier se an Ëmlaf koumen. Et goufe 16 Persoune festgeholl an d'Perquisitioune gounge vun der südlecher Provënz Guangdong bis an den héijen Nordosten an d'Provënz Heilongjiang. Et gouf och technescht Material fir d'Produktioun vu Falschgeld saiséiert.