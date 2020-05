Matzen an der Coronakris ginn d'Philippinne vun engem Stuerm getraff, dee vill Mesuren onméiglech mécht.

Den Typhoon Vongfong huet Haiser, Schoulen awer och Corona-Quarantän-Sitten zerstéiert, wéi en d'Insel Samar en Donneschdeg getraff huet. De Stuerm ass elo weider ënnerwee a Richtung Manila, der Haaptstad vun de Philippinnen.

E grousse Problem entsteet och aktuell op de Plazen, wou d'Leit Schutz gesicht hunn. Hei ass et carrement onméiglech, den am Kampf géint de Coronavirus wichtege Social Distancing anzehalen. Vill Philippinner waren déi leschten Deeg a Wochen eben doheem bliwwen, fir d'Verbreede vum Virus an zedämmen.

D'Autoritéiten hunn annoncéiert, fir d'Lageren, wou d'Leit kënne Schutz sichen, just zur Hallschent ze beleeën an de Leit och Masken auszedeelen. Ma et wier schwéier, Uerdnung eranzebréngen, esou de Polizeichef, well d'Leit enorm gestresst sinn a fir esou Saache wéi Masken do kee Kapp hunn.

© AFP

Um Wee, dee fir de Vongfong ausgerechent gouf, liewe Millioune vu Leit. Bis ewell hunn d'Autoritéiten nach keng Zuele vun Doudegen a Blesséierte publizéiert, ma de Stuerm, dee bis zu 190 Kilometer an der Stonn erreecht huet, hutt nach net all d'Regioune vum Land getraff.

2013 waren an der Regioun 7.300 Mënschen ëmkomm, oder gi bis haut nach vermësst, wéi den Cyclone Haiyan d'Philippinnen getraff huet.