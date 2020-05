Op enger Party soll et zu enger Ausernanersetzung komm sinn, wouropshin ee vun den American-Futtballspiller eng Waff gezunn huet.

Aktuell sicht d'Police vu Miramar a Südflorida nom DeAndre Baker vun den New York Giants an dem Quinton Dunbar vun de Seattle Seahawks. Op enger Party soll de Baker no engem Sträit eng Waff gezunn hunn an zesumme mam Dunbar d'Leit beklaut hunn, esou Zeienaussoen.

Si sollen ënner anerem deier Aueren, e puer dausend Dollar Boergeld an deier Géigestänn matgeholl hunn, wéi se d'Party verlooss hunn. Op den Dunbar selwer och eng Waff hat, ass net gewosst. Och gëtt nach gepréift, ob net nach eng drëtt Persoun mat um Coup bedeelegt war.

D'NFL, wéi och hir Ekippen, goufen iwwert de Virfall informéiert, wollten dës awer net kommentéieren.