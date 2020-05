Eng grausam Decouverte hu Polizisten zu Schwarzach gemaach, wéi si d'Läiche vun engem Jong vun 8 Joer an engem Meedche vu 6 Joer fonnt hunn.

D'Kierper louchen an der Wunneng vum Papp. E Bekannte vum 36 Joer ale Mann hat d'Police geruff, well hie gefaart huet, datt de Papp vun de Kanner sech selwer wéilt ëmbréngen. De Mann war no der Decouverte op der Flucht, huet sech e Freideg de Moie selwer der Police gestallt.

D'Police hëlt un, datt de Mann seng Kanner ëmbruecht huet.